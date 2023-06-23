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Зеленский: должны быть проверки доброчестности судей, и не только перед назначением, видео

16:54, 23 июня 2023
Владимир Зеленский заявил, что судей следует проверять в том числе с использованием детектора лжи.
Зеленский: должны быть проверки доброчестности судей, и не только перед назначением, видео

В пятницу, 23 июня, прошло заседание СНБО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своем Телеграм-канале.

«Провел заседание СНБО. Три вопроса повестки дня. Самое важное:

Министры Клименко и Камышин представили первые сводные итоги проверки укрытий в регионах нашего государства. Выводы неутешительны. Практически по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепр… и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут.

Второй пункт повестки дня – суды. Вице-премьер-министр Стефанишина проинформировала СНБО о промежуточной устной оценке Еврокомиссией нашего институционального прогресса – в частности, это касается судебной реформы. Сделано действительно многое.

Верховная Рада Украины обращалась в СНБО. Сегодня мы обращение рассмотрели. Докладывали Председатель Верховной Рады Стефанчук, председатель Комитета парламента по вопросам правовой политики Маслов. Предложения:

Ужесточить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия – и чтобы это было ощутимо. От 10 до 15 лет с конфискацией имущества… И чтобы это относилось к тем, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях.

Следующее: должны быть проверки доброчестности судей, и не только перед назначением на должность… Время может, к сожалению, менять людей, в отношении которых в начале работы в судах было положительное заключение.

Отдельно обсудили вопросы защиты прав бизнеса и инвесторов в судах. Это фундаментальная задача. Сильная экономика – это защищенные инвестиции, гарантированная защита права собственности. И это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов… то это нужно обеспечить. Соответствующие предложения есть.

Сегодня – ровно год, как Украина приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз, и в этом году цель – начать переговоры по членству. Украина свою часть работы – точно сделает», - сказано в сообщении.

Ранее Стефанчук рассказал детали СНБО: Полиграф, проверка Верховного Суда, 15 лет лишения свободы за коррупцию для адвокатов.

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