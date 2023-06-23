Зеленський: мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням, відео

Володимир Зеленський заявив, що суддів варто перевіряти в тому числі з використанням детектора брехні.

У п’ятницю, 23 червня, відбулося засідання РНБО. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своєму Телеграм-каналі.

«Провів засідання РНБО. Три питання порядку денного. Найважливіше:

Міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро… і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть.

Другий пункт порядку денного – суди. Віце-прем’єр-міністр Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу – зокрема, це стосується судової реформи. Зроблено дійсно багато.

Верховна Рада України зверталася до РНБО. Сьогодні ми звернення розглянули. Доповідали Голова Верховної Ради Стефанчук, голова Комітету парламенту з питань правової політики Маслов… Отже, пропозиції:

Посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя – і щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках.

Наступне: мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням на посаду… Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок.

Окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Це фундаментальне завдання. Сильна економіка – це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути. Якщо потрібний окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів… то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є.

Сьогодні – рівно рік, як Україна набула статус кандидата на вступ в Євросоюз, і цьогоріч мета – розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи – точно зробить», - йдеться у повідомленні.

Раніше Стефанчук розповів деталі РНБО: Поліграф, перевірка Верховного Суду, 15 років позбавлення волі за корупцію для адвокатів.

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