Поліграф, перевірка Верховного Суду, 15 років позбавлення волі за корупцію для адвокатів: Стефанчук розповів деталі РНБО

Крім того, кандидати у судді пройдуть поліграф.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук озвучив результати засідання РНБО стосовно судової реформи.

«Це буде стосуватися не тільки суддів, але й інших учасників процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів. Буде віднесено до категорії найтяжчих злочинів і санкція за такі злочини буде сягати від 10 до 15 років.

Друге буде проведена перевірка суддів Верховного Суду Вищою радою правосуддя на предмет їх причетності до потенційних злочинів, на предмет дотримання ними різних обставин пов’язаних з їх діяльністю і на предмет способу їх проживання.

Третє буде зроблена ціла низка заходів, які будуть використовуватися при доборі суддів і при подальшій діяльності суддів – поліграф», - пояснив Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

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