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  1. В Україні

​Директор департаменту КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів

16:28, 23 червня 2023
​Директору департаменту КМДА повідомлено про підозру у розтраті 1 млн грн при ремонтних роботах.
​Директор департаменту КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів
Фото: ukrinform.com

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це інформує офіційний сайт Київської міської прокуратури.

 Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

 «Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

 Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Науменка.

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