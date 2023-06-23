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  1. В Украине

Директор департамента КГГА Дмитрий Науменко получил подозрение в растрате бюджетных средств

16:28, 23 июня 2023
Директору департамента КГГА сообщено о подозрении в растрате 1 млн грн при ремонтных работах.
Директор департамента КГГА Дмитрий Науменко получил подозрение в растрате бюджетных средств
Фото: ukrinform.com

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА в растрате бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает официальный сайт Киевской городской прокуратуры.

  Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на строительство водопровода для подключения жилых домов, расположенных по улице Оросительной, а также детско-юношеской спортивной школы «АТЛЕТ».

  «Согласно заключенному договору, подрядчик также должен был выполнить работы по восстановлению тротуаров и автодороги на этой же улице после подключения водопровода.

  Подозреваемый, понимая, что работы по восстановлению тротуаров и автодороги не выполнены в полном объеме, подписал официальные документы, которые явились основанием для перечисления обществу бюджетных средств.

По заключению экспертизы, стоимость невыполненных работ составляет около 1 млн. гривен», - сказано в сообщении.

В прокуратуре не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Науменко.

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