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  1. Общество

Льготы по оплате коммунальных услуг для многодетных семей: как получить

23:36, 23 июня 2023
В ПФУ рассказали, какие документы нужно предоставить многодетным семьям, чтобы оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Льготы по оплате коммунальных услуг для многодетных семей: как получить
Фото из открытых источников

Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение льгот, является соответствующее удостоверение. На его основании многодетная семья включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Об этом напоминает Пенсионный фонд.

Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:

– заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

– декларации о доходах семьи льготника;

– справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

В случае обращения за предоставлением льготы не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт проживания льготника и членов его семьи по фактическому адресу (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья и т.п.) .

Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

– лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

– по почте, в адрес органа Фонда;

– online – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.

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