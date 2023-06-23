Льготы по оплате коммунальных услуг для многодетных семей: как получить

Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение льгот, является соответствующее удостоверение. На его основании многодетная семья включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Об этом напоминает Пенсионный фонд.
Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:
– заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
– декларации о доходах семьи льготника;
– справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).
В случае обращения за предоставлением льготы не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт проживания льготника и членов его семьи по фактическому адресу (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья и т.п.) .
Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
– лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
– по почте, в адрес органа Фонда;
– online – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.
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