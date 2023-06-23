Пільги з оплати комунальних послуг для багатодітних родин: як отримати

У ПФУ розповіли, які документи треба подати багатодітним родинам, щоб оформити пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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Документом, що підтверджує право багатодітної сім’ї на отримання пільг, є відповідне посвідчення. На його підставі багатодітна родина включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Про це нагадує Пенсійний фонд.



Багатодітним сім’ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі:

– заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

– декларації про доходи сім’ї пільговика;

– довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).

У разі звернення за наданням пільги не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, до заяви додаються документи, що підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім’ї за фактичною адресою (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла тощо).

Подати необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

– поштою, на адресу органу Фонду;

– online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

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