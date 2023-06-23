Депутати хочуть ускладнити повернення Коломойському «Укрнафти» та «Укртатнафти»

Пропонується заборонити зупиняти у судовому порядку на час воєнного стану рішення про примусове вилучення майна, яке може бути використане для ОПК, тобто, зокрема рішення про примусове вилучення «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Фото: infocar.ua

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8316 про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про критичну інфраструктуру" (щодо врегулювання спорів, предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності), яким, серед іншого пропонується заборонити на час воєнного стану ускладнити повернення колишнім власникам примусово вилученого майна, яке може бути використане для оборонно-промислового комплексу, зокрема низки компаній бізнесмена Ігоря Коломойського.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Господарського процесуального, Цивільного процесуального та Кодексу адміністративного судочинства та встановити, що на час дії воєнного стану не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану, прийнятих відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Тобто законодавці пропонують заборонити до розгляду по суті у суді повертати майно, яке було вилучене під час дії воєнного стану. Йдеться, серед іншого, про компанії "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про примусове вилучення п’яти стратегічно важливих підприємств України у державну власність. ідеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».

Власники «Укрнафти» та «Укртатнафти» намагаються у судовому порядку оскаржити зазначене рішення.

Автор Ярослав Конощук

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