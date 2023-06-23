Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Депутати хочуть ускладнити повернення Коломойському «Укрнафти» та «Укртатнафти»

16:08, 23 червня 2023
Пропонується заборонити зупиняти у судовому порядку на час воєнного стану рішення про примусове вилучення майна, яке може бути використане для ОПК, тобто, зокрема рішення про примусове вилучення «Укрнафти» та «Укртатнафти».
Депутати хочуть ускладнити повернення Коломойському «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Фото: infocar.ua

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8316 про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про критичну інфраструктуру" (щодо врегулювання спорів, предметом яких є право власності держави на об’єкти критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності), яким, серед іншого пропонується заборонити на час воєнного стану ускладнити повернення колишнім власникам примусово вилученого майна, яке може бути використане для оборонно-промислового комплексу, зокрема низки компаній бізнесмена Ігоря Коломойського.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Господарського процесуального, Цивільного процесуального та Кодексу адміністративного судочинства та встановити, що на час дії воєнного стану не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану, прийнятих відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Тобто законодавці пропонують заборонити до розгляду по суті у суді повертати майно, яке було вилучене під час дії воєнного стану. Йдеться, серед іншого, про компанії "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про примусове вилучення п’яти стратегічно важливих підприємств України у державну власність. ідеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».

Власники «Укрнафти» та «Укртатнафти» намагаються у судовому порядку оскаржити зазначене рішення.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду