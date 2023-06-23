У ПФУ уточнили, на які саме пільги з оплати житлово-комунальних послуг мають право багатодітні сім’ї

Родини, в яких виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткова знижка на низку житлово-комунальних послуг.

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Багатодітні сім’ї мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:



– на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

– на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);

– на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього. Призначається пільга на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2023 році це 3760 гривень).

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