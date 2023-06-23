Розчавлений тиском: з’явилося відео, яке імітує ситуацію з «Титаном» біля «Титаніка»

Батискаф «Титан» через високий тиск могло розчавити під час спуску до «Титаніку».

Як раніше повідомлялося, п'ятеро людей на борту підводного човна «Титан», який робив занурення біля уламків легендарного корабля «Титанік», вважаються мертвими.

У мережі опублікували відео, яке імітує те, що сталося із «Титаном» на дні моря.

Ролик оприлюднила анімаційна студію Starfield. Він триває лише шість секунд і показує, як підводний апарат OceanGate спускається в море, поки тиск не зруйнував конструкцію.

Відео стало вірусним у соціальних мережах та набрало понад 45 мільйонів переглядів менш ніж за 24 години.

Також ми писали, як виглядав батискаф «Титан», у якому загинули 5 людей.

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