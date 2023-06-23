Розчавлений тиском: з’явилося відео, яке імітує ситуацію з «Титаном» біля «Титаніка»

Як раніше повідомлялося, п'ятеро людей на борту підводного човна «Титан», який робив занурення біля уламків легендарного корабля «Титанік», вважаються мертвими.
У мережі опублікували відео, яке імітує те, що сталося із «Титаном» на дні моря.
Ролик оприлюднила анімаційна студію Starfield. Він триває лише шість секунд і показує, як підводний апарат OceanGate спускається в море, поки тиск не зруйнував конструкцію.
Відео стало вірусним у соціальних мережах та набрало понад 45 мільйонів переглядів менш ніж за 24 години.
Також ми писали, як виглядав батискаф «Титан», у якому загинули 5 людей.
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