Смертельна експедиція до «Титаніка»: як виглядав батискаф «Титан», у якому загинули 5 людей, відео

П’ятеро пасажирів підводного апарату «Титан», який зник під час занурення поблизу місця катастрофи лайнера «Титанік» в Атлантичному океані, загинули.

П’ятеро людей на борту підводного човна «Титан», який здійснював занурення біля уламків легендарного корабля «Титанік», вважаються мертвими.

За словами командувача першим округом Берегової охорони США Джона Могера, за 1600 футів (приблизно 500 метрів) від носа потонулого «Титаніка» виявили уламки підводного човна «Титан».

«Після цього ми негайно повідомили сім'ї від імені Берегової охорони США та всього об'єднаного командування. Я висловлюю свої найглибші співчуття сім'ям», - додав Могер.

Командування ВМС США оголосило, що аналіз акустичних даних у зоні занурення батискафу «Титан» «виявив аномалію, що відповідає імплозії або вибуху», коли зник зв'язок з апаратом.

Представник ВМС зазначив, що мережа датчиків дозволила визначити можливе місце розташування джерела шуму та звузити район пошуку.

Коментуючи повідомлення про «стуки», про фіксацію яких повідомляла Берегова охорона США, представник ВМС припустив, що це була якась форма природного життя або звуки, які видавали інші суди, які беруть участь у рятувальній операції.

Берегова охорона США підтвердила виявлення уламків «Титану».

За словами Могера, під час операції виявлено п'ять великих уламків батискафу. Їхній характер вказує на те, що на судні стався вибух.

Пошуки тіл загиблих продовжуються.

Хто знаходився на борту батискафу «Титан»:

Шахзада Давуд – британсько-пакистанський бізнесмен, голова корпорації Dawood Hercules та піклувальник Інституту SETI.

Сулеман Давуд, 19-річний син Шахзади Давуда – студент Стратклайдського університету.

Хаміш Хардінг – британський бізнесмен, авіатор та космічний турист.

Поль-Анрі Наржоле – колишній офіцер французького флоту, дайвер, пілот підводного апарату, член Французького інституту досліджень та експлуатації моря (IFREMER), директор з підводних досліджень E/M Group та RMS Titanic, Inc, якій належать права на порятунок уламків «Титаніка».

Стоктон Раш – пілот підводного апарату, генеральний директор та засновник компанії OceanGate Inc, який власноруч розробив батискаф «Титан».

Як виглядав батискаф «Титан»:

«Титан» - глибоководний апарат, що належить компанії OceanGate. Приблизні розміри батискафу згідно зі специфікацією субмарини: 6,7 метра x 2,8 метра x 2,5 метра. 2022 року занурення до «Титану» в апараті здійснив кореспондент телеканалу CBS Девід Пог. Він порівняв розміри простору всередині субмарини з мінівеном, де немає сидінь.

Корпус «Титана» виконаний з вуглецевого волокна та титану. Ці матеріали дозволяють субмарині занурюватися на глибину 3800 метрів (на такій відстані від поверхні знаходяться останки «Титаніка»), де вона піддається екстремальному тиску. При цьому максимальний запас міцності «Титану» розрахований на глибину 4000 метрів. У глибоководному апараті немає вікон, лише один круглий ілюмінатор діаметром близько 50 сантиметрів. Він призначений для огляду, що залишилося від «Титаніка».

Салон глибоководного апарату «Титан» розрахований на п'ять осіб, у тому числі пілота. У ньому немає сидінь, пасажирам доводиться сидіти прямо на підлозі, притулившись спиною до округлих стін батискафу. Так триває протягом приблизно 10 годин (стільки зазвичай триває експедиція до затонулого лайнера).

У пасажирів немає із собою запасу їжі та води. Більше того, через відсутність туалету їх просили скоротити раціон за кілька днів до занурення та під час подорожі. Однак про всяк випадок у батискафі обладнано невелику санітарну зону.

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