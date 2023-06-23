Смертельная экспедиция к «Титанику»: как выглядел батискаф «Титан», в котором погибли 5 человек, видео

Пятеро пассажиров подводного аппарата «Титан», пропавшего во время погружения вблизи места крушения лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, погибли.

Пятеро человек на борту подводной лодки «Титан», которая совершала погружение у обломков легендарного корабля «Титаник», считаются мертвыми.

По словам командующего первым округом Береговой охраны США Джона Могера, в 1600 футах (приблизительно 500 метров) от носа утонувшего «Титаника» обнаружили обломки подлодки «Титан».

«После этого мы немедленно сообщили семье от имени Береговой охраны США и всего объединенного командования. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям», - добавил Могер.

Командование ВМС США объявило, что анализ акустических данных в зоне погружения батискафа «Титан» «обнаружил аномалию, соответствующую имплозии или взрыву», когда исчезла связь с аппаратом.

Представитель ВМС отметил, что сеть датчиков позволила определить возможное месторасположение источника шума и сузить район поиска.

Комментируя сообщения о «стуках», о фиксации которых сообщала Береговая охрана США, представитель ВМС предположил, что это была какая-то форма естественной жизни или звуки, издаваемые другими судами, участвующими в спасательной операции.

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков «Титана».

По словам Могера, в ходе операции обнаружено пять больших обломков батискафа. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв.

Поиски тел погибших продолжаются.

Кто находился на борту батискафа «Титан»:

Шахзада Давуд – британско-пакистанский бизнесмен, глава корпорации Dawood Hercules и попечитель Института SETI.

Сулеман Давуд, 19-летний сын Шахзада Давуда – студент Стратклайдского университета.

Хамиш Хардинг – британский бизнесмен, авиатор и космический турист.

Поль-Анри Наржоле – бывший офицер французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc, которому принадлежат права на спасение обломков «Титаника» .

Стоктон Раш – пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate Inc, собственноручно разработавший батискаф «Титан».

Как выглядел батискаф «Титан»:

«Титан» – глубоководный аппарат, принадлежащий компании OceanGate. Примерные размеры батискафа по спецификации субмарины: 6,7 метра x 2,8 метра x 2,5 метра. В 2022 году погружение в Титан в аппарате совершил корреспондент телеканала CBS Дэвид Пог. Он сравнил размеры пространства внутри субмарины с минивэном, где нет сидений.

Корпус "Титана" выполнен из углеродного волокна и титана. Эти материалы позволяют субмарине погружаться на глубину 3800 метров (на таком расстоянии от поверхности находятся останки «Титаника»), где она подвергается экстремальному давлению. При этом максимальный запас прочности Титана рассчитан на глубину 4000 метров. В глубоководном аппарате нет окон, всего один круглый иллюминатор диаметром около 50 сантиметров. Он предназначен для осмотра оставшегося от «Титаника».

Салон глубоководного аппарата Титан рассчитан на пять человек, в том числе пилота. В нем нет сидений, пассажирам приходится сидеть прямо на полу, прислонившись спиной к округлым стенам батискафа. Так длится в течение примерно 10 часов (столько обычно длится экспедиция в затонувший лайнер).

У пассажиров нет с собой запаса пищи и воды. Более того, из-за отсутствия туалета их просили сократить рацион за несколько дней до погружения и путешествия. Однако на всякий случай в батискафе оборудована небольшая санитарная зона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.