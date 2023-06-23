Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев

08:25, 23 июня 2023
Власть стремится привлечь как можно больше сил и средств, чтобы давить на агрессора, и делает все для этого.
Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Игорю Клименко провести необходимую разъяснительную работу с нашими гражданами относительно рисков.

«Поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано», – заявил глава государства.

По словам Президента, «проговорили сегодня с разведкой, СБУ и МВД соответствующие вопросы безопасности - и то, что касается Запорожской станции, и что касается последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Делаем все, чтобы подключить как можно больше сил и средств давления и влияния на государство-террориста».

Зеленский отметил, что «был и отдельный доклад министра внутренних дел о поддержке людей и жизни на Херсонщине и в других районах нашего Юга, пострадавших от уничтожения Каховского водохранилища».

«Конечно, есть информация и о том, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова «катастрофа» маловато. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не в первый раз россия делает – пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть», – сказал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду