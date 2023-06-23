Угроза теракта россиян на Запорожской АЭС: Зеленский поручил главе МВД проинформировать украинцев

Власть стремится привлечь как можно больше сил и средств, чтобы давить на агрессора, и делает все для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Игорю Клименко провести необходимую разъяснительную работу с нашими гражданами относительно рисков.

«Поручил министру внутренних дел Украины Клименко Игорю провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано», – заявил глава государства.

По словам Президента, «проговорили сегодня с разведкой, СБУ и МВД соответствующие вопросы безопасности - и то, что касается Запорожской станции, и что касается последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Делаем все, чтобы подключить как можно больше сил и средств давления и влияния на государство-террориста».

Зеленский отметил, что «был и отдельный доклад министра внутренних дел о поддержке людей и жизни на Херсонщине и в других районах нашего Юга, пострадавших от уничтожения Каховского водохранилища».

«Конечно, есть информация и о том, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова «катастрофа» маловато. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не в первый раз россия делает – пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть», – сказал он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

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