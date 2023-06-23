Зеленский о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достигнуть кого-либо в мире»

Зеленский предупредил партнеров, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более – радиационную катастрофу.

Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достигнуть кого-либо в мире. Об этом во время своего видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы продолжим информировать партнеров, будет предоставлена информация и тем странам, которые притворяются определенной нейтральностью и сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире. Соответственно, кто-либо в мире может помочь, и что делать – совершенно известно», – сказал он.

Глава государства сообщил, что был проведен брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной электростанции, который посетили представители стран Большой семерки, Большой двадцатки, представители международных организаций. Со своей стороны от Офиса президента, ГУР и наших дипломатов была предоставлена информация.

«Наш принцип прост: мир должен знать, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам – уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-либо иллюзий по россии. Именно россия сейчас глобальный центр цинизма – и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу», – добавил Президент.

Он отметил, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты, и тем более – радиационную катастрофу.

«Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно. Требуется полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию россией такого объекта, на минирование россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом, говорит Зеленский.

Глава государства сообщил, что поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. Зеленский добавил, что в ближайшее время это будет сделано.

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