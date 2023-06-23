Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире

Новые жертвы «Титаника»: весь экипаж субмарины «Титан» погиб

07:59, 23 июня 2023
Подводный аппарат «Титан» хотел исследовать обломки легендарного GТитаника».
Новые жертвы «Титаника»: весь экипаж субмарины «Титан» погиб

Компания OceanGate Expeditions, являющаяся владельцем и оператором батискафа «Титан», заявила, что пять человек, находившиеся на борту субмарины, «к сожалению, погибли». Об этом сообщает Sky News.

«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Гардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «эти люди были настоящими исследователями, разделявшими особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мирового океана».

«Это очень печальное время для наших преданных сотрудников, которые истощены и глубоко унывают из-за этой потери», - говорится в заявлении.

В OceanGate выразили благодарность бесчисленным мужчинам и женщинам из многих организаций международного сообщества, которые ускорили поиск различных ресурсов и так упорно трудились над этой миссией.

Также береговая охрана США заявила, что пропавший подводный аппарат взорвался рядом с обломками «Титаника», выживших, вероятнее всего, нет.

Как известно, подводный аппарат «Титан» американской компании OceanGate Expeditions потерял связь со своим надводным судном утром 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после погружения. Экскурсия по обломкам «Титаника» должна была длиться 2 часа.

Мини-подлодка сконструирована так, что может оставаться под водой в течение 96 часов. Однако утром 21 июня на лодке должен был закончиться кислород.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду