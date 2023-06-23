Новые жертвы «Титаника»: весь экипаж субмарины «Титан» погиб

Подводный аппарат «Титан» хотел исследовать обломки легендарного GТитаника».

Компания OceanGate Expeditions, являющаяся владельцем и оператором батискафа «Титан», заявила, что пять человек, находившиеся на борту субмарины, «к сожалению, погибли». Об этом сообщает Sky News.

«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Гардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «эти люди были настоящими исследователями, разделявшими особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мирового океана».

«Это очень печальное время для наших преданных сотрудников, которые истощены и глубоко унывают из-за этой потери», - говорится в заявлении.

В OceanGate выразили благодарность бесчисленным мужчинам и женщинам из многих организаций международного сообщества, которые ускорили поиск различных ресурсов и так упорно трудились над этой миссией.

Также береговая охрана США заявила, что пропавший подводный аппарат взорвался рядом с обломками «Титаника», выживших, вероятнее всего, нет.

Как известно, подводный аппарат «Титан» американской компании OceanGate Expeditions потерял связь со своим надводным судном утром 18 июня, примерно через 1 час 45 минут после погружения. Экскурсия по обломкам «Титаника» должна была длиться 2 часа.

Мини-подлодка сконструирована так, что может оставаться под водой в течение 96 часов. Однако утром 21 июня на лодке должен был закончиться кислород.

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