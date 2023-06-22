Исчезновение батискафа «Титан»: известно о первых найденных обломках

Была найдена посадочная рама и задняя крышка пропавшей подлодки.

В четверг, 22 июня, шасси и задняя крышка были найдены на поле обломков во время поисков пропавшего батискафа Титан. Об этом сообщает Sky News.

Бывший главнокомандующий Королевским флотом адмирал Джеймс Бернелл-Ньюджент сказал, что характер этого сообщения предполагает, что эти обломки каким-то образом связаны с "Титаном".

Эксперт по спасению сообщил Sky News, что была найдена посадочная рама и задняя крышка пропавшей подлодки.

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Эксперт по спасению Дэвид Мирнс, знающий двух из пяти человек на борту, получил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось, что обнаружены две важные части системы, но корпус еще не найден.

«Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата. это действительно будто указывает на худший сценарий, который катастрофический», - добавил Мирнс.

Ранее сообщалось, что батискаф с пятью туристами исчез в Атлантике 19 июня.

Добавим, что на пропавшем в Атлантическом океане батискафе с миллиардерами на борту закончился кислород.

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