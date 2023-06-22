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Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима

20:21, 22 июня 2023
Игорь Кизим уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь.
Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима

В четверг, 22 июня, Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси Игоря Кизима. Указ №346/2023 обнародован на официальном сайте главы государства.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», - говорится в документе.

Известно, что Игорь Кизим родился в 1961 году в Харькове. С 1996 по 2000 год работал при посольстве Украины во Франции, с 2000 по 2003 год — в Нигерии. С 2007 по 2011 – работал советником посольства Украины в Канаде. С декабря 2014 года был временным поверенным в делах Украины в Великобритании.

Кизим был назначен послом Украины в Беларуси 20 февраля 2017 года.

18 апреля этого года он был вызван для консультаций в Киев в связи с недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку рф.

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