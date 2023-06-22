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Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

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На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

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Зеленський звільнив посла України у Білорусі Ігоря Кизима

20:21, 22 червня 2023
Ігоря Кизима звільнено з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь.
Зеленський звільнив посла України у Білорусі Ігоря Кизима

У четвер, 22 червня, Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Указ №346/2023 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь», - йдеться у документі.

Відомо, що Ігор Кизим народився 1961 року в Харкові. З 1996 по 2000 працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 - у Нігерії. З 2007 по 2011 - працював радником посольства України в Канаді. З грудня 2014 року був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

Кізіма було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.

18 квітня цього року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку рф.

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