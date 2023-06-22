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ПАРЄ підтримала «формулу миру» Президента Зеленського та вступ України в НАТО

19:54, 22 червня 2023
Також ухвалена резолюція вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією рф.
ПАРЄ підтримала «формулу миру» Президента Зеленського та вступ України в НАТО

У четвер, 22 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії рф, в якій підтримала вступ України до НАТО та українську «формулу миру». Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує «формулу миру» Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією рф.

Також ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво «безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу».

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.

Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах рф та причетні до обходу санкцій.

Раніше ми писали, що ПАРЄ виступила за повний недопуск росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі.

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