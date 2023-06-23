У САП заявили, що не бездіють у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відповіла на закиди стосовно того, що Всеволод Князєв продовжує отримувати суддівську винагороду.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не бездіють у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

«У деяких соціальних мережах та медіа розповсюджується інформація про начебто бездіяльність органів слідства у справі стосовно колишнього голови Верховного Суду, зокрема мова йде про не відсторонення вказаної особи від здійснення правосуддя.

Наголошуємо, САП та НАБУ ґрунтовно проводять розслідування у вказаному провадженні та вживають усі необхідні заходи для забезпечення швидкого, об’єктивного та всебічного слідства у цій справі.

Акцентуємо увагу, що 16.05.2023 керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду. 18.05.2023 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн. 31.05.2023 Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід указаному підозрюваному в частині розміру заставу, зменшивши її до 75 млн грн. Починаючи з дати затримання - 16.05.2023 та до сьогоднішнього дня колишній Голова Верховного суду не здійснює повноважень Голови та судді Верховного суду.

Підставою для звернення з клопотанням про відсторонення від здійснення правосуддя є наявність ризику, що перебуваючи на посаді особа, використовуючи свої службові повноваження, може чинити тиск на свідків, втручатися та перешкоджати проведенню слідства. Проте, наразі такого ризику немає, оскільки підозрюваний перебуває під вартою.

У той же час відсторонення від посади не передбачає позбавлення особи суддівської винагороди. Тобто, будучи відстороненим від здійснення правосуддя, особа все одно отримуватиме виплати, що передбачено нормами чинного законодавства.

Зауважимо, що будь-які маніпуляції з цього приводу негативно впливають на хід слідства.

Разом з тим, САП й надалі інформуватиме громадськість про результати розслідування указаного кримінального провадження», - зазначили у САП.

При цьому у САП, пославшись на таємницю слідства, не змогли пояснити, чи відповідає дійсності розміщена у соцмережах інформація про імена трьох суддів Верховного Суду, у яких начебто знайшли мічені купюри.

Нагадаємо, раніше представники САП повідомляли, що у трьох суддів ВП ВС під час обшуків були вилучені мічені купюри з числа тих, що були передані Всеволоду Князєву за вирішення спору на користь К. Жеваго. У одного судді знайшли $10 000, у іншого - $2 300, у третього - $50 000. Втім, їх імена досі залишаються непублічними.

Автор: Наталя Мамченко

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