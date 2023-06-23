Обов’язкове декларування для суддів та держслужбовців має бути відновлене, – Вища рада правосуддя

У ВРП повідомили, що для відновлення процедур добору на посади суддів також необхідно відновити перевірку декларацій.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик під час зустрічі з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції зазначив 21 червня, що ВРП «зацікавлена в якнайшвидшому відновленні обов’язкового декларування» та «перевірці декларацій публічних службовців».

Як підкреслив голова Ради правосуддя, відповідні процеси необхідно відновити з огляду на процедури добору на вакантні посади суддів.

Нагадаємо, що в 2023 році посадовці та судді можуть добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки, оскільки кампанія по декларуванню за ці роки фактично була зірвана через агресію РФ. Також, наразі не здійснюється перевірка декларацій суддів та державних службовців.

Нагадаємо, що Рада суддів України вже закликала суддів добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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