ПАРЄ виступила за повний недопуск росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі

ПАРЄ ухвалила резолюцію із рекомендацією не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

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У четвер, 22 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором. Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

Відповідне рішення ухвалили 71 голосами «за» та 4 «проти».

Відповідно до положень документу, Асамблея вважає, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішніх умовах є немислимою, буде використана як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських.

ПАРЄ підкреслює, що відсутність відповідної суворої заборони спонукатиме російських громадян повірити, що світ готовий підтримувати зв'язки з росією, незважаючи на її військову агресію проти України.

Асамблея наголошує, що відповідним недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки і що міжнародне співтовариство солідарне з Україною.

ПАРЄ закликає національних представників МОК, національних та міжнародних спортивних федерацій висловити свою незгоду пропозиції МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі навіть як «нейтральних атлетів».

Документ містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна агресії проти України.

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