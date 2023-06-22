ПАСЕ выступила за полный недопуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже

ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендацией не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом.

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В четверг 22 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Соответствующее решение было принято 71 голосами «за» и 4 «против».

Согласно положениям документа, Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто будет невозможным участие других спортсменов, в том числе и украинских.

ПАСЕ подчеркивает, что отсутствие соответствующего строгого запрета будет побуждать российских граждан поверить, что мир готов поддерживать связи с россией, несмотря на военную агрессию против Украины.

Ассамблея отмечает, что соответствующим недопущением спортсменов государств-агрессоров МОК продемонстрировал бы свою приверженность ценностям Олимпийских игр, способствовал бы поиску мирных путей разрешения конфликтов и послал бы четкий сигнал российскому и белорусскому правительствам, что их действия имеют последствия и что международное сообщество солидарно.

ПАСЕ призывает национальных представителей МОК, национальных и международных спортивных федераций выразить свое несогласие с предложением МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже даже как «нейтральных атлетов».

Документ содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока идет война агрессии против Украины.

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