На оккупированных территориях Херсонской области зафиксировали вспышку гепатита А, — Генштаб

Также существует угроза распространения других вирусных заболеваний.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС привел к ухудшению санитарно эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба.

В ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Отсутствие у гражданского населения доступа к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде привело к вспышке вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.

«В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят», - сообщили в Генштабе.

Ранее мы писали, что в Одесской области не зафиксированы массовые вспышки инфекций.

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