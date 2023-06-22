В Одеській області не зафіксовано масових спалахів інфекцій, — ОВА

Однак стан води в акваторії Чорного моря далекий від норми.

Фото: culturemeter.od.ua

В Одеській області не зафіксовано масових випадків інфекційних захворювань, усі випадки - в межах сезонних показників. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Незважаючи на поступове поліпшення стану води в акваторії Чорного моря, її стан усе-таки далекий від норми», - зазначив Кіпер.

Керівник ОВА нагадав, що купання в морі та риболовля суворо заборонені, окрім збудників інфекцій, у воді залишається мінна небезпека.

«Ситуація контрольована та прогнозована, але залежить від кожного з нас. Особливо уважно прошу стежити за дітьми!» - закликав голова ОВА.

Раніше ми писали, що на одеських ринках масово перевіряють рибу.

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