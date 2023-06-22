Міністра економіки Сербії відправили у відставку після заклику ввести санкції проти рф, — ЗМІ

Раде Башту відправили у відставку після його закликів ввести санкції проти рф.

Фото: twitter.com/MinistarBasta

У Сербії міністра економіки Раде Башту відправили у відставку після його закликів до уряду країни ввести санкції проти рф. Про це повідомляє видання Кurir.

Зазначається, що Башту було відправлено у відставку після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Видання вказує, що Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня.

Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, і перейшов до іншого пункту.

Раніше ми писали, що Британія не скасує санкції проти рф, допоки вона не виплатить Україні репарації.

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