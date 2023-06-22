Міністра економіки Сербії відправили у відставку після заклику ввести санкції проти рф, — ЗМІ

У Сербії міністра економіки Раде Башту відправили у відставку після його закликів до уряду країни ввести санкції проти рф. Про це повідомляє видання Кurir.
Зазначається, що Башту було відправлено у відставку після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Видання вказує, що Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня.
Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, і перейшов до іншого пункту.
Раніше ми писали, що Британія не скасує санкції проти рф, допоки вона не виплатить Україні репарації.
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