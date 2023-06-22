Министра экономики Сербии отправили в отставку после призыва ввести санкции против рф, — СМИ

Раде Башту отправили в отставку после его призывов ввести санкции против рф.

Фото: twitter.com/MinistarBasta

В Сербии министра экономики Раде Башту отправили в отставку после его призывов к правительству страны ввести санкции против рф. Об этом сообщает издание Кurir.

Отмечается, что Башту был отправлен в отставку после просьбы бывшего главы сербского правительства Ивица Дачича. Издание указывает, что Башту отсутствовал на заседании правительства в четверг, 22 июня.

Премьер лишь отметил, что его отправили в отставку единогласно и перешел в другой пункт.

Ранее мы писали, что Британия не отменит санкции против рф, пока она не выплатит Украине репарации.

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