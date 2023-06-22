РСУ изучит ситуацию вокруг санатория «Стекло» и исследует вопросы рассмотрения нераспределенных судебных дел из-за изменения территориальной подсудности

В ряде местных судов города Полтавы и Полтавской области, а также Харькова и Харьковской области возникла неоднозначная ситуация с исполнением решения РСУ.

Фото: rsu.gov.ua

В четверг, 22 июня, состоялось заседание Рады судей Украины, в ходе которого было создано несколько рабочих групп, которые изучат ситуацию вокруг санатория «Стекло» и исследуют вопрос о рассмотрении нераспределенных судебных дел из-за изменения территориальной подсудности.

Так, участие в заседании приняли 19 членов Рады в онлайн-режиме и еще 5 присутствовали лично. Утвердив повестку дня заседания члены Рады судей перешли к рассмотрению определенных вопросов.

Первым вопросом в повестке дня было исполнение решения Рады судей Украины от 03 февраля 2023 г. №5 относительно рассмотрения нераспределенных судебных дел, территориальная подсудность которых была изменена в связи с невозможностью осуществлять правосудие во время военного положения.

Председатель Рады судей Украины проинформировал, что в ряде местных судов города Полтавы и Полтавской области, а также города Харькова и Харьковской области возникла неоднозначная ситуация с исполнением решения Рады судей.

«От этих судов в Раду поступают обращения, а потому данная ситуация требует изучения на месте. Именно поэтому я предлагаю создать рабочую группу, которая должна состоять из двух подгрупп для посещения этих судов», – предложил Председатель Рады судей Украины Богдан Монич.

«Заслухавши пропозиції щодо представництва в робочій групі, Рада суддів України ухвалила рішення про створення такої групи, до складу якої увійшли:

- Тетяна Невідома – членкиня Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду;

- Віктор Остапук – член Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями Ради суддів України, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

- Оксана Фанда – членкиня Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції й врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України, суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова;

-Олексій Грубник – член Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Дружківського міського суду Донецької області;

-Світлана Олійник – членкиня Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції й врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України, суддя Старобільського районного суду Луганської області.

Ця робоча група має виїхати на місце, відвідати місцеві суди міста Полтави та Полтавської області, а також міста Харкова та Харківської області та поінформувати про результати на засіданні Ради суддів України.

Наступним рішенням Рада суддів України створила робочу групу з метою вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло».

До складу цієї робочої групи увійшли:

- Богдан Моніч – Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду;

- Валерія Чорна – членкиня Комітету з питань забезпечення незалежності суддів, суддя Вищого антикорупційного суду;

- Наталія Мороз – членкиня Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів, суддя господарського суду Львівської області;

- Віктор Остапук – член Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями Ради суддів України, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

- Олена Журавська - секретарка Ради суддів України, суддя Деснянського районного суду міста Києва;

- Олексій Грубник – член Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Дружківського міського суду Донецької області;

- Дмитро Мовчан – член Комітету з питань забезпечення незалежності суддів, суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська

- Володимир Давиденко – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності Ради суддів України.

Ця група має провести вивчення матеріального та фінансового стану Державного підприємства "Санаторно-курортного лікувального центру "Шкло" та поінформувати про результати на засіданні Ради.

Також Рада суддів України делегувала секретарку Ради суддів України, суддю Деснянського районного суду міста Києва Олену Журавську до складу Міжвідомчої Координаційної Ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Богдан Моніч повідомив, що до Ради суддів України надійшов лист від Державної судової адміністрації України з пропозицією щодо включення представників РСУ до складу робочої групи з питань робочої групи з питань нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

Відтак, своїм рішенням Рада суддів делегувала до складу цієї робочої групи наступних представників, а саме: Андрія Потапенка, голову Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями, суддю Ржищівського міського суду Київської області, Олега Головенка, члена Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів, суддю Київського окружного адміністративного суду та Олену Ганечко, членкиню Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями, суддю Шостого апеляційного адміністративного суду», — указали в РСУ.

Следующее заседание Рады судей Украины должно состояться, ориентировочно, в конце июля 2023 года.

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