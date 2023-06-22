РСУ вивчить ситуацію навколо санаторію «Шкло» і дослідить питання щодо розгляду нерозподілених судових справ через зміну територіальної підсудності

В низці місцевих судів міста Полтави та Полтавської області, а також міста Харкова та Харківської області виникла неоднозначна ситуація з виконанням рішення РСУ.

Фото: rsu.gov.ua

У четвер, 22 червня, відбулось засідання Ради суддів України, під час якого було створено кілька робочих груп, які вивчать ситуацію навколо санаторію «Шкло» і дослідять питання щодо розгляду нерозподілених судових справ через зміну територіальної підсудності.

Так, участь в засіданні взяли 19 членів Ради в онлайн режимі та ще 5 були присутні особисто. Відтак затвердивши порядок денний засідання члени Ради суддів перейшли до розгляду визначених питань.

Першим питанням в порядку денному було виконання рішення Ради суддів України від 03 лютого 2023 року №5 щодо розгляду нерозподілених судових справ територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.

Голова Ради суддів України поінформував присутніх, що в низці місцевих судів міста Полтави та Полтавської області, а також міста Харкова та Харківської області виникла неоднозначна ситуація з виконанням рішення Ради суддів.

«Від цих судів до Ради надходять звернення, а тому дана ситуація вимагає вивчення на місці. Саме тому я пропоную утворити робочу групу, яка має складатись з двох підгруп для відвідання цих судів», - запропонував Голова Ради суддів України Богдан Моніч.

«Заслухавши пропозиції щодо представництва в робочій групі, Рада суддів України ухвалила рішення про створення такої групи, до складу якої увійшли:

- Тетяна Невідома – членкиня Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду;

- Віктор Остапук – член Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями Ради суддів України, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

- Оксана Фанда – членкиня Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції й врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України, суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова;

-Олексій Грубник – член Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Дружківського міського суду Донецької області;

-Світлана Олійник – членкиня Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції й врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України, суддя Старобільського районного суду Луганської області.

Ця робоча група має виїхати на місце, відвідати місцеві суди міста Полтави та Полтавської області, а також міста Харкова та Харківської області та поінформувати про результати на засіданні Ради суддів України.

Наступним рішенням Рада суддів України створила робочу групу з метою вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло».

До складу цієї робочої групи увійшли:

- Богдан Моніч – Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду;

- Валерія Чорна – членкиня Комітету з питань забезпечення незалежності суддів, суддя Вищого антикорупційного суду;

- Наталія Мороз – членкиня Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів, суддя господарського суду Львівської області;

- Віктор Остапук – член Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями Ради суддів України, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

- Олена Журавська - секретарка Ради суддів України, суддя Деснянського районного суду міста Києва;

- Олексій Грубник – член Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів Ради суддів України, суддя Дружківського міського суду Донецької області;

- Дмитро Мовчан – член Комітету з питань забезпечення незалежності суддів, суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська

- Володимир Давиденко – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності Ради суддів України.

Ця група має провести вивчення матеріального та фінансового стану Державного підприємства "Санаторно-курортного лікувального центру "Шкло" та поінформувати про результати на засіданні Ради.

Також Рада суддів України делегувала секретарку Ради суддів України, суддю Деснянського районного суду міста Києва Олену Журавську до складу Міжвідомчої Координаційної Ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Богдан Моніч повідомив, що до Ради суддів України надійшов лист від Державної судової адміністрації України з пропозицією щодо включення представників РСУ до складу робочої групи з питань робочої групи з питань нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

Відтак, своїм рішенням Рада суддів делегувала до складу цієї робочої групи наступних представників, а саме: Андрія Потапенка, голову Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями, суддю Ржищівського міського суду Київської області, Олега Головенка, члена Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування, матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів, дотримання прав суддів та працівників судів, суддю Київського окружного адміністративного суду та Олену Ганечко, членкиню Комітету з питань співпраці з ЗМІ, державними та недержавними органами та організаціями, суддю Шостого апеляційного адміністративного суду», — зазначили в РСУ.

Наступне засідання Ради суддів України має відбутись, орієнтовно, наприкінці липня 2023 року.

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