Київтеплоенерго попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

Киян і гостей міста закликають не довіряти оголошенням про повірки лічильників.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" закликає клієнтів не довіряти рекламним оголошенням, де пропонуються послуги повірки лічильників від імені підприємства.

"Рекламні оголошення в інтернеті та на дошках оголошень про надання послуг із повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП "Київтеплоенерго", є фейковими", - повідомляється в пресрелізі компанії.

Як зазначається, КП почало отримувати від клієнтів повідомлення про появу маніпуляційних пропозицій комерційних структур щодо повірки приладів обліку начебто від імені або в інтересах теплопостачального підприємства.

"Згідно з чинним законодавством, КП "Київтеплоенерго" не надає послуги з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно чи через будь-які сторонні організації, не має договорів із жодною комерційною структурою цього спрямування та не делегує право здійснювати відповідні послуги від свого імені", - пояснили в компанії.

"Київтеплоенерго" закликало клієнтів бути пильними та ретельно перевіряти сертифікати комерційних структур, що пропонують послуги з повірки приладів обліку.

Як поінформували у пресслужбі, відповідно до закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", здійснювати повірку можуть винятково сертифіковані організації з переліку, оприлюдненого на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Клієнти "Київтеплоенерго" можуть самостійно обрати організацію для повірки лічильника або скористатися сайтом комунального концерну "Центр комунального сервісу". Після проведення повірки відповідні документи необхідно надати до ЦКС через канали обслуговування", - зазначили в компанії.

Киянам нагадують, що уряд ухвалив рішення про відновлення обов'язкової повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води. Відповідно до постанови Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року відновлено повірку індивідуальних приладів обліку. Рішення поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, де тривають активні бойові дії.

"У разі, якщо клієнт стикнувся з інформаційною маніпуляцією, для захисту власних прав радимо звертатися із відповідною заявою до Антимонопольного комітету України та до органів захисту прав споживачів", - пояснили у Київтеплоенерго.

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