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  1. В Україні

Генерал Наєв назвав кількість жінок, які зараз служать в ЗСУ

09:18, 23 червня 2023
У ЗСУ зараз проходять службу тисячі жінок: дані по видам збройних сил.
Генерал Наєв назвав кількість жінок, які зараз служать в ЗСУ
Фото: espreso.tv

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ряди Сил оборони поповнили понад 11 тисяч жінок. Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних військ ЗСУ.

«З початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ, до лав Збройних Сил України, за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок. З першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту нашої Батьківщини», - заявив Наєв.

За його словами, ці жінки обирали найнебезпечніші спеціальності, стаючи гранатометницями, кулеметницями, стрілками та снайперами. Також вони прагнули стати навідницями танків, бути у складі обслуги артилерійських гармат і мінометів.

«На теперішній час, в Сухопутних військах проходить службу понад 16 тисяч військовослужбовців жінок, у Повітряних Силах - понад 7 тисяч, у Військово-Морських Силах - близько 2 тисяч, у Десантно-штурмових військах - близько 1 тисячі, у Силах територіальної оборони - понад 3 тисячі військовослужбовців жінок. Усі ми помітили та відчули, як за півтора року повномасштабного вторгнення змужніли та перетворилися наші жінки, перевершивши, на мою думку, легендарних амазонок», - резюмував Наєв.

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