Генерал Наев назвал количество женщин, которые сейчас служат в ВСУ

В ВСУ сейчас проходят службу тысячи женщин: данные по видам вооруженных сил.

Фото: espreso.tv

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, ряды Сил обороны пополнили более 11 тысяч женщин. Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных войск ВСУ.

«С начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск, в ряды Вооруженных Сил Украины, по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин. С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы приобщиться к защите нашей Родины», - заявил Наев.

По его словам, эти женщины выбирали самые опасные специальности, становясь гранатометчицами, пулеметчицами, стрелками и снайперами. Также, они стремились стать наводчицами танков, быть в составе обслуги артиллерийских орудий и минометов.

«В настоящее время в Сухопутных войсках проходит службу более 16 тысяч военнослужащих женщин, в Воздушных Силах - более 7 тысяч, в Военно-Морских Силах - около 2 тысяч, в Десантно-штурмовых войсках - около 1 тысячи, в Силах территориальной обороны - более 3 тысяч военнослужащих женщин. Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и превратились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарные амазонки», – резюмировал Наев.

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