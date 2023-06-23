В Киеве на мосту через реку Десенка частично ограничат движение до середины сентября

Движение будет частично ограничено с 27 июня по 15 сентября.

Фото: КГГА

В Киеве на мосту через реку Десенка будет ограничено движение. На мосту начинается новый этап ремонта. Об этом сообщает КГГА.

"С 27 июня по 15 сентября на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта. На мосту начинается новый этап ремонта. Дорожники будут работать в направлении левого берега", - сообщили в КГГА.

По данным администрации, в прошлом году бетонную плиту-основу, гидроизоляцию и асфальтовое покрытие обновляли в крайних правых полосах, тогда как в этом году работы будут проходить на тех полосах, которые не ремонтировали в прошлом году.

Напомним, что на Каховском путепроводе, расположенном на просп. Броварском, частично ограничено движение.

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