В Києві на мосту через річку Десенка частково обмежать рух до середини вересня

Рух буде частково обмежений з 27 червня до 15 вересня.

Фото: КМДА

В Києві на мосту через річку Десенка буде обмежено рух. На мосту розпочинається новий етап ремонту. Про це повідомляє КМДА.

"З 27 червня до 15 вересня на мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту. На мосту розпочинається новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега", - повідомили в КМДА.

За даними адміністрації, минулого року бетонну плиту-основу, гідроізоляцію та асфальтове покриття оновлювали у крайніх правих смугах, тоді як цьогоріч роботи відбуватимуться на тих смугах, які не ремонтували торік.

Нагадаємо, що на Каховському шляхопроводі, що розташований на просп. Броварському, частково обмежено рух.

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