За $7500 виготовляли документи про непридатність до військової служби: викрито схему

Зловмисники за гроші виготовляли пакет документів, що дозволяв особам безперешкодно перетинати держкордон

Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру мешканцю столиці за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це інформує офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками організував переправлення чоловіків через кордон в умовах воєнного стану.

«За 7500 доларів США вони виготовляли пакет документів, що дозволяв особам безперешкодно перетинати держкордон. Чоловік забезпечував «клієнтів» тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного та довідкою військово-лікарської комісії з недостовірною інформацією про непридатність до військової служби.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини оговореної суми та передачі виготовлених документів.

За результатами 8 санкціонованих обшуків вилучено майже 5 тис. доларів США, мобільні телефони та документацію», - сказано у повідомленні.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину.

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