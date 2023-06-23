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  1. В Україні

Надсилаєте через е-кабінет з порушенням строку подання: як обрати податковий період

10:10, 23 червня 2023
При створенні звітної декларації, яка надсилається через е-кабінет до ДПС з порушенням строку подання, в режимі «Введення звітності» обирається звітний період, за який подається така декларація.
Надсилаєте через е-кабінет з порушенням строку подання: як обрати податковий період

Державна податкова служба в Івано-Франківській області розповіла, як обрати податковий період при надсиланні через е-кабінет з порушенням строку подання.

Так, при створенні звітної податкової декларації (крім звіту з єдиного внеску), яка надсилається через Електронний кабінет до контролюючого органу з порушенням строку подання (так само як при надсиланні з дотриманням строку подання), в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету обирається податковий (звітний) період, за який подається така декларація. Зокрема, звітний рік та залежно від форми податкової декларації – необхідний звітний період: місяць, або квартал, або півріччя, або 9 місяців (три квартали), або рік.

Відповідно до п. 49.1 ПКУ податкова декларація, розрахунок, звіт подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Абзацом першим п. 49.2 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожен встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або за наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Порядок функціонування Електронного кабінету визначається наказом Мінфіну від 14.07.2017 №637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за №942/30810 (із змінами).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням, а також через офіційний вебпортал ДПС. 

Доступ до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – за посиланням (MobileID та BankID).

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