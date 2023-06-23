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  1. В Украине

Отправляете через е-кабинет с нарушением срока подачи: как выбрать налоговый период

10:10, 23 июня 2023
При создании отчетной декларации, которая посылается через е-кабинет в ГНС с нарушением срока подачи, в режиме «Введение отчетности» избирается отчетный период, за который подается такая декларация.
Отправляете через е-кабинет с нарушением срока подачи: как выбрать налоговый период

Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказала, как выбрать налоговый период при отправке через е-кабинет с нарушением срока подачи.

Так, при создании отчетной налоговой декларации (кроме отчета по единому взносу), которая направляется через Электронный кабинет в контролирующий орган с нарушением срока представления (равно как при отправке с соблюдением срока представления), в режиме «Введение отчетности» частной части (личного кабинета) Электронному кабинету избирается налоговый (отчетный) период, за который подается такая декларация. В частности, отчетный год и в зависимости от формы налоговой декларации – необходимый отчетный период: месяц или квартал или полугодие или 9 месяцев (три квартала) или год.

Согласно п. 49.1 НКУ налоговая декларация, расчет, отчет подается за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик.

Абзацем первым п. 49.2 НКУ установлено, что налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или при наличии показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является. Этот абзац применяется ко всем налогоплательщикам, в том числе плательщикам, состоящим на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.

Порядок функционирования Электронного кабинета определяется приказом Минфина от 14.07.2017 №637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 01.08.2017 №942/30810 (с изменениями).

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через официальный веб-портал ДПС.

Доступ к частной части (личного кабинета) Электронный кабинет предоставляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, или через Интегрированную систему электронной идентификации – по ссылке (MobileID и BankID).

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