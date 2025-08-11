Практика судов
  1. В Украине

ВАКС отказал в отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко

21:01, 11 августа 2025
Павла Кириленко обвиняют в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.
Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Об этом сообщает САП.

Так, коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Вместе с тем суд удовлетворил другое ходатайство прокурора и возложил на обвиняемого следующие обязанности:

являться по каждому требованию к прокурору и суду;

не выезжать за пределы Украины без разрешения суда;

уведомлять суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями по делу об обстоятельствах, изложенных в обвинительном акте;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Срок действия обязанностей — до 11 октября 2025 года.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества главой АМКУ Кириленко.

