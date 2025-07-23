НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества главой АМКУ Кириленко

В декларации за 2024 год должностное лицо не указало данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле.

Фото: АМКУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу в отношении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко и его близкого лица. В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Как уже сообщалось, в декларации за 2024 год должностное лицо не указало данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых инкриминируется ему в другом уголовном производстве по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Члену семьи чиновника инкриминировано пособничество в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.

В НАБУ напомнили, что в августе 2024 года главе АМКУ было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации в уголовном производстве, начатом после публикации журналистского расследования Радио Свобода.

Согласно сообщенному подозрению, в 2020–2023 годах указанное должностное лицо, занимая должность главы областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества, 1 люксовый автомобиль и зарегистрировало право собственности на них на родственников своей жены. Среди приобретенного имущества — 7 квартир в городах Киев и Ужгород общей площадью 688,5 кв. м, один дом под Киевом площадью более 220 кв. м, 2 гаражных бокса, 6 машино-мест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль BMW X3. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить такие покупки. Разница между стоимостью имущества и законными средствами лица составляет 72 млн грн.

В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020–2023 годы.

7 июля обвинительный акт по этому делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

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