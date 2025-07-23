Практика судів
  1. В Україні

НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком

16:34, 23 липня 2025
У декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль.
НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком
Фото: АМКУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його близької особи. Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Як уже повідомлялося, у декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Члену сім’ї чиновника інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

У НАБУ нагадали, у серпні 2024 року голові АМКУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода.

Відповідно до повідомленої підозри у 2020–2023 роках вказаний посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна, 1 люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль «ВМW Х3». При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.

7 липня обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ САП АМКУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Папір, картриджі, меблі, принтери та ремонти в кабінетах – сотні працівників апаратів судів повідомили, що змушені за свої гроші забезпечувати роботу судів

З більше ніж тисячі працівників апаратів судів, лише 243 працівника повідомили, що їм не доводилося щось купувати або ремонтувати в судах за власні кошти.

Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності – Давид Арахамія

Також Давид Арахамія прокоментував зустріч Президента з керівництвом НАБУ і САП: буде підготовлено загальний план дій, щоб зняти всі питання, і Верховна Рада готова його підтримати політично.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Закон 12414 звужує можливості для проникнення до житла без ухвали суду — Ніна Южаніна

За словами Ніни Южаніної, прийнятий закон 12414 про зміни до КПК звужує можливості для правоохоронців проникати до помешкання без ухвали суду.

У НАБУ і САП за підсумками зустрічі в ОП зробили заяву: «Необхідні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії»

Раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова