НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком

У декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль.

Фото: АМКУ

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його близької особи. Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Як уже повідомлялося, у декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Члену сім’ї чиновника інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

У НАБУ нагадали, у серпні 2024 року голові АМКУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода.

Відповідно до повідомленої підозри у 2020–2023 роках вказаний посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна, 1 люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль «ВМW Х3». При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.

7 липня обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

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