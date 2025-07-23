У НАЗК повідомили, що долучаться до підготовки законодавчих змін для захисту незалежності антикорупційної системи

НАЗК долучиться до підготовки законодавчих змін для збереження незалежності антикорупційної та правоохоронної систем

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Як відомо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з Генеральним прокурором.

За підсумками наради Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що братиме участь у розробці законодавчих змін, щоб захистити незалежність антикорупційних і правоохоронних органів, забезпечити невідворотність покарання за злочини та зберегти довіру громадян.

"Обов’язком НАЗК є здійснення регулярного аналізу законопроектів, чинного законодавства та практики його застосування для забезпечення відповідності змін міжнародним стандартам (Групи держав проти корупції (GRECO), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Конвенції ООН проти корупції (UNCAC) та законодавству Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією; пріоритетам Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми", - повідомили у НАЗК.

Також зазначається, що під час зустрічі учасники наради домовилися спільно працювати над узгодженим планом дій для підвищення ефективності та незалежності роботи антикорупційних та правоохоронних органів та усунення наявних правових суперечностей.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

23 липня закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності.

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