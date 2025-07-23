В НАПК сообщили, что присоединятся к подготовке законодательных изменений для защиты независимости антикоррупционной системы

НАПК присоединится к подготовке законодательных изменений для сохранения независимости антикоррупционной и правоохранительной систем.

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Как известно, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

По итогам совещания Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что примет участие в разработке законодательных изменений, чтобы защитить независимость антикоррупционных и правоохранительных органов, обеспечить неотвратимость наказания за преступления и сохранить доверие граждан.

"Обязанностью НАПК является осуществление регулярного анализа законопроектов, действующего законодательства и практики его применения для обеспечения соответствия изменениям международным стандартам (Группы государств против коррупции (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Конвенции ООН против коррупции (UNCAC)) и законодательству Европейского Союза в сфере борьбы с коррупцией; антикоррупционной программы", - сообщили в НАПК.

Также отмечается, что во время встречи участники совещания договорились совместно работать над согласованным планом действий по повышению эффективности и независимости работы антикоррупционных и правоохранительных органов и устранению существующих правовых противоречий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

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