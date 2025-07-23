Закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу

Закон о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором вступил в силу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4555-IX, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также предоставлены ряд полномочий Офису Генерального прокурора (ОГП).

Документ, принятый Верховной Радой 22 июля 2025 года, вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, речь идет об особенностях расследования уголовных правонарушений, связанных с безвестным исчезновением лиц при особых обстоятельствах во время военного положения.

Закон был опубликован в тот же день в официальной парламентской газете «Голос Украины», что означает его вступление в силу с 23 июля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.