Конечно, НАБУ и САП будут работать – Владимир Зеленский

Ненормально, что чиновники сбежали из страны и спокойно живут за границей – Президент Зеленский заявил, что провел разговор с руководителями САП, НАБУ, Генпрокурором и главой СБУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в позднем вечернем обращении заявил, что антикоррупционная инфраструктура государства должна продолжить работу, но быть полностью очищенной от российского влияния. Об этом он сказал, подводя итоги разговора с главой НАБУ Семеном Кривоносом, руководителем САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком.

«Разные вызовы, мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что и НАБУ, и САП продолжат работу, а Генеральный прокурор «настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона». Глава государства также призвал активизировать расследование дел, где подозреваемые «сбежали за границу»: «Годами чиновники, сбежавшие из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами».

Зеленский добавил, что в Украине должно быть прекращено любое проникновение россиян к критически важной информации: «Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество действительно это видело».

Отметим, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

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