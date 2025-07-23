Во время полета на истребителе Mirage-2000 произошла авария — что с пилотом

В Воздушных Силах ВСУ рассказали о состоянии пилота.

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Вечером 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

В частности, указывается, что пилот оперативно доложил о неисправности руководителю полетов и действовал согласно инструкциям на случай кризисных ситуаций — ему удалось успешно катапультироваться.

Поисково-спасательная команда оперативно обнаружила летчика. Его состояние оценивается как стабильное. На земле пострадавших нет.

В настоящее время назначена специальная комиссия для выяснения причин авиационного происшествия.

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