Під час польоту на винищувачі Mirage-2000 сталася аварія — що з пілотом

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про стан пілота.

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Увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Зокрема, вказується, що пілот оперативно доповів про несправність керівнику польотів та діяв згідно з інструкціями для кризових ситуацій — йому вдалося успішно катапультуватися.

Пошуково-рятувальна команда оперативно виявила льотчика. Його стан оцінюється як стабільний. На землі постраждалих немає.

Наразі призначено спеціальну комісію для з’ясування причин авіаційної події.

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