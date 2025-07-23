Практика судів
  1. В Україні

Під час польоту на винищувачі Mirage-2000 сталася аварія — що з пілотом

09:20, 23 липня 2025
У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про стан пілота.
Під час польоту на винищувачі Mirage-2000 сталася аварія — що з пілотом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 22 липня під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Зокрема, вказується, що пілот оперативно доповів про несправність керівнику польотів та діяв згідно з інструкціями для кризових ситуацій — йому вдалося успішно катапультуватися.

Пошуково-рятувальна команда оперативно виявила льотчика. Його стан оцінюється як стабільний. На землі постраждалих немає.

Наразі призначено спеціальну комісію для з’ясування причин авіаційної події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові аварія повітря

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ви що, забули хто ви і як ви?» – заступника голови ДСА Леоніда Сапельнікова звинуватили у цькуванні співробітників ДП «ІСС»

Співробітники ДП «Інформаційні судові системи» «повстали» проти заступника голови ДСА з питань цифровізації та просять керівника ДСА втрутитися у ситуацію.

Володимир Зеленський підписав закон 12414 про зміни у повноваженнях НАБУ і САП

Президент Зеленський підписав законопроект 12414, який вносить суттєві зміни стосовно повноважень керівника САП, НАБУ та Генерального прокурора.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

РНБО рекомендувала Верховній Раді прискорити прийняття змін до КПК щодо гарантій захисту бізнесу з урахуванням пропозицій ОГП

Верховній Раді пропонується врахувати пропозиції Офісу Генпрокурора при підготовці до прийняття в цілому законопроекту 12439 щодо гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Верховна Рада прискориться з розглядом законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій і маскування активів – рішення РНБО

Законопроект, прискорити який рекомендувала РНБО, передбачає, що санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова