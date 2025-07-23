Василий Малюк раскрыл детали дела руководителя детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова

Глава СБУ раскрыл детали резонансного дела топдетектива НАБУ.

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Один из руководителей детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов мог быть причастен к коммерческому сотрудничеству с Россией, а его родители поддерживали оккупантов. Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях, и СБУ выявила факты его связей с РФ.

«Господин Магомедрасулов по телефону с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу. Его отец, параллельно, тоже занимался этой деятельностью», — рассказал Малюк.

Также СБУ опубликовала аудиозаписи, на которых мать Магомедрасулова положительно отзывалась о действиях российских войск и Путине, в частности — радовалась оккупации Угледара. «Вчера, когда его задерживали, ну это был верх наглости, знаете, с горловским акцентом: "Я вас всех, дайте мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать"», — рассказал Малюк.

Отдельно глава СБУ подчеркнул связи Магомедрасулова с нардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Хрищенко. Они учились вместе в Донецком университете.

Отцу руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябрю Магамедрасулову — суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает Общественное.

Напомним, 21 июля суд также взял под стражу самого Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ. Ему избрана мера пресечения до 16 августа также без возможности внесения залога.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова. По версии следствия, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр и при этом он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

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