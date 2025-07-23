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Никто никого не ликвидировал — Малюк и Кравченко объяснили, что изменится для НАБУ и САП с законом 12414

08:13, 23 июля 2025
Глава СБУ Василий Малюк и генпрокурор Руслан Кравченко заявили, что принятие закона 12414 не означает ликвидацию антикоррупционных органов.
Никто никого не ликвидировал — Малюк и Кравченко объяснили, что изменится для НАБУ и САП с законом 12414
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что принятие законопроекта №12414, который урезает некоторые полномочия НАБУ и САП, не означает их ликвидацию. Об этом он сказал во время совместной конференции с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

«Мы живем в правовом государстве? Я говорю — в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, — это вопрос к нардепам, и лучше вас спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали», — заявил Малюк.

Он добавил, что принятие документа является «возвращением к Конституции».

По словам главы СБУ, закон принят для укрепления системы сдержек и противовесов, чтобы не допустить превращения какого-либо органа в «монстра». При этом он отметил, что порядочные детективы и прокуроры антикоррупционных органов «будут в восторге», если Генпрокурор «подкинет им идеи» на основе собственного опыта.

В свою очередь генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что кардинальных изменений во взаимодействии между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП не будет, а САП и до этого закона был одним из департаментов Генпрокуратуры.

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НАБУ ОГП СБУ САП

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