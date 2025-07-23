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Ніхто нікого не ліквідував – Малюк і Кравченко пояснили, що зміниться для НАБУ і САП із законом 12414

08:13, 23 липня 2025
Голова СБУ Василь Малюк і генпрокурор Руслан Кравченко заявили, що ухвалення закону 12414 не означає ліквідацію антикорупційних органів
Ніхто нікого не ліквідував – Малюк і Кравченко пояснили, що зміниться для НАБУ і САП із законом 12414
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Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що ухвалення законопроекту №12414, який урізає деякі повноваження НАБУ і САП, не означає їх ліквідацію. Про це він сказав під час спільної конференції з генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

«Ми живемо в правовій державі? Я кажу – в правовій. Основний закон який? Конституція. Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законодавець. І повірте мені, там те, що вони голосували, то питання нардепів, і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі», — заявив Малюк.

Він додав, що ухвалення документа є «поверненням до Конституції».

За словами очільника СБУ, закон ухвалили для зміцнення системи стримувань і противаг, аби не допустити перетворення будь-якого органу на «монстра». При цьому він зазначив, що порядні детективи та прокурори антикорупційних органів «будуть у захваті», якщо Генпрокурор «підкине їм ідеї» на основі власного досвіду.

У свою чергу генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що кардинальних змін у взаємодії між Офісом генпрокурора, НАБУ і САП не буде, а САП і до цього закону була одним із департаментів Генпрокуратури.

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НАБУ ОГП СБУ САП

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