Закон про зміни щодо САП і НАБУ: у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури повноваження прокурора на адмінпосаді автоматично припиняються

Закон 12414 стосовно САП і НАБУ доповнює перелік підстав автоматичного припинення повноважень прокурора на посаді керівника органу прокуратури такою підставою, як ліквідація органу прокуратури, реорганізація, зміна структури або штатної чисельності прокурорів.

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У разі ліквідації органу прокуратури, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються. Тобто, на керівній посаді. Відповідні зміни передбачені прийнятим в цілому як законом законопроектом 12414 стосовно зміни повноважень Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Так, наразі (до внесених змін) ч. 2 статті 41 закону про прокуратуру передбачає, що повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються в разі:

1) закінчення строку перебування на адміністративній посаді;

2) звільнення з посади прокурора або припинення повноважень на посаді прокурора.

Прийнятий закон доповнює ч. 2 ст. 41 пунктом 3 про те, що повноваження прокурора на адміністративній посаді припиняються в разі ліквідації органу прокуратури, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури щодо цієї посади.

Також у ч. 1 ст. 51, яка регулює загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його повноважень на посаді, виключається норма п. 9 про те, що прокурор звільняється у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Натомість в статті 51 буде введено новий пункт 9-1, що прокурор звільняється з посади у разі незгоди на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи на переведення на такі посади до іншого органу прокуратури, у випадках ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

У ч. 5 ст. 51 буде передбачено, що на звільнення прокурорів з посади з підстави, передбаченої новим пунктом 9-1 частини ч. 1 статті ст. 51, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на період відрядження.

Стаття 60 викладається у новій редакції. Вона буде передбачати порядок звільнення прокурора з посади у разі незгоди на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи на переведення на такі посади до іншого органу прокуратури, у випадках ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

Відповідно до неї прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження (КДКП), у випадках ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності прокурорів органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, якщо:

1) прокурор не надав згоду на призначення на вакантну або тимчасово вакантну посаду чи переведення на такі посади до іншого органу прокуратури протягом 30 днів з дати повідомлення його про наявність вакантних посад;

2) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого рівня у разі подання ним відповідної заяви протягом 30 днів.

При розгляді питання про звільнення прокурора з цих підстав КДКП забезпечує дотримання гарантій особи щодо участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення. Повторна неявка прокурора на засідання, незалежно від причин, не перешкоджає розгляду питання за його відсутності.

Нагадаємо, наразі (до змін) стаття 60 передбачає, що прокурор звільняється з посади особою, уповноваженою приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням КДКП, у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, якщо:

1) прокурор не подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури протягом 15 днів;

2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення;

3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Також зміни стосуються спрощення порядку призначення прокурорів під час воєнного стану.

Зокрема перехідні положення закону про прокуратуру пропонується доповнити пунктом 5-4, відповідно до якого у період дії воєнного стану:

1) прокурорами Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури можуть бути призначені прокурори прокуратур нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону, а також особи, які не займали посади прокурора на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану» (тобто, цим новим законом). Такі особи мають відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 цього Закону;

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не займають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не займають посаду прокурора здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни стосовно повноважень Генпрокурора, НАБУ і САП вносяться фінальною редакцією законопроекту 12414, яку рекомендував комітет до другого читання.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав прийнятий сьогодні, 22 липня, як закон законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно повноважень НАБУ, САП та Генпрокурора. Також законопроект передбачає спрощення процедури призначення прокурорів під час воєнного стану і змінює порядок звільнення прокурорів. Тепер його передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Автор: Наталя Мамченко

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